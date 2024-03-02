Ценные находки во время раскопок в Помпеях

Великолепные фрески, представляющие, среди прочего, особую мифологическую сцену, были обнаружены в Помпеях, сообщает администрация знаменитого археологического памятника, расположенного недалеко от Неаполя на юге Италии, передает AFP.
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