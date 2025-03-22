Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сообщила об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением в 1 квартале 2025 года

Об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением в 1 квартале 2025 года доложила сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.
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