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Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская сообщила об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением в 1 квартале 2025 года

Об итогах работы цифровых платформ обратной связи с населением в 1 квартале 2025 года доложила сегодня на совещании в Доме Правительства Республики Татарстан Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская.

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