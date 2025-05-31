В Москве стартует детский фестиваль искусств «Небо» с участием коллективов из восьми городов России

С 31 мая по 1 июня в парке «Музеон» пройдет Московский детский фестиваль искусств «Небо», объединяющий творческие коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Тобольска, Нижнего Новгорода, Перми, Красноярска, Калининграда.
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