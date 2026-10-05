Двоих ижевчан и жительницу Татарстана обвиняют в производстве мефедрона

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершили расследование уголовного дела в отношении двух жителей Ижевска и жительницы Казани, которых обвиняют в незаконном производстве и хранении наркотиков.
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