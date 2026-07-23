❗️В Симеизе и Ялте из-за непогоды подтопило пять домов, многоэтажку и санаторий В Симеизе вода зашла в четыре частных дома и на первый этаж санатория «Симеиз».
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❗️В Симеизе и Ялте из-за непогоды подтопило пять домов, многоэтажку и санаторий В Симеизе вода зашла в четыре частных дома и на первый этаж санатория «Симеиз».