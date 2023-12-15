В том случае, если американский конгресс уйдет на праздничные каникулы без утверждения дополнительной финансовой помощи для Украины, они преподнесут президенту России Владимиру Путину рождественский подарок.
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