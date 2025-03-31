Повышенные штрафы за нарушения ПДД начнут действовать с 1 апреля

Автомобилистов ждут сразу несколько изменений. Так, с 1 апреля вырастут некоторые штрафы. В частности, за превышение скорости более чем на 80 километров в час или выезд на встречную полосу нарушителям придется заплатить 7,5 тысяч рублей.