Дело о госизмене возбудили против россиянина

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по статье о государственной измене в отношении жителя Комсомольска-на-Амуре, который пытался передать информацию об оборонном предприятии в Министерство обороны Украины .
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