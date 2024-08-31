❗️Кадры со стороны противника🎥 Торецк (Дзержинск), где российская армия проламывает оборону ВСУ. ➖ВС РФ ведут штурм Торецка, нанося удары одновременно с нескольких направлений.
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❗️Кадры со стороны противника🎥 Торецк (Дзержинск), где российская армия проламывает оборону ВСУ. ➖ВС РФ ведут штурм Торецка, нанося удары одновременно с нескольких направлений.
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