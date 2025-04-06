Снайпер рассказал о прятавших сына от ВСУ жителях ДНР

РИА Новости: Жители Великой Новоселки в ДНР прятали сына в подвале от ВСУВ Великой Новоселке в Донецкой народной республике (ДНР) семья прятала сына в подвале, чтобы его не забрали в Вооруженные силы Украины (ВСУ).