«Этот вопрос можно решить в Белом доме»: гендиректор Eutelsat заявила, что не сможет быстро заменить Starlink для Украины

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat не сможет быстро заменить Starlink для Украины. Об этом заявила генеральный директор компании Ева Бернеке.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- На Донбассе женщина скрывала в подвале своего дома от боевиков ВСУ раненых российских солдат
- Украинское подполье: ВС РФ нанесли удар по Изюму Харьковской области, накрыв «элитное» подразделение ВСУ вместе с техникой
- Показаны кадры удара ВКС РФ по используемой ВСУ дамбе в районе приграничной Поповки Белгородской области
Свежие комментарии