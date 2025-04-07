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«Этот вопрос можно решить в Белом доме»: гендиректор Eutelsat заявила, что не сможет быстро заменить Starlink для Украины

«Этот вопрос можно решить в Белом доме»: гендиректор Eutelsat заявила, что не сможет быстро заменить Starlink для Украины

Французский оператор спутниковой связи Eutelsat не сможет быстро заменить Starlink для Украины. Об этом заявила генеральный директор компании Ева Бернеке.

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