Кубок России. Казакевич и Поварницын, Румянцева и Латыпов, Гореева и Стрельцов, Дербушева и Бажин выступят в сингл-миксте

18 декабря в Уфе на этапе Кубка России по биатлону пройдет сингл-микст.  Кубок России по биатлону-2022/23 4-й этап Уфа Сингл-микст Начало – 8:50 по московскому времени.

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