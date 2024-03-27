В Москве началась реставрация усадьбы Баевых

В Москве началась реставрация двух особняков усадьбы Баевых, передает пресс-служба Мосгорнаследия. Сообщается, что в рамках реставрации с профилей будут сняты шаблоны, а по ним восстановлены утраченные фрагменты декора, восстановлены известковые швы.