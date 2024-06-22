Спорная инициатива. В России предложили запретить вождение машины пожилым людям

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Sergey Ivanov

Нет, все- таки нельзя русскому мужику доверять придумывать законы! Потому, что на каждую ситуацию русский ответит своей непредсказуемой глупостью. Мало того, эту глупость он оформит в виде закона! По которому предложат жить всем нам... Давайте зададимся вопросом: Если человеку «за 70» позволяют рулить страной- то почему он не может рулить автомобилем? Или для того, чтобы управлять государством, мозг не требуется? Такое впечатление, что наши господа законодатели включают свой мозг только садясь за руль своего автомобиля- и выключают сразу, переступая порог Думы.... Хотя, с точки зрения биологии это понятно: Ученые давно выяснили, что мыслительный процесс- очень энергозатратный. Так что и включать его следует как можно реже. А лучше- не включать его вовсе. . Может быть, вопрос проще решается: Запрещать вождение не потому, что 70 исполнилось, а потому, что здоровье не позволяет! Иногда здоровье подводит гораздо раньше.... Притом до такой степени, что еще не каждый доживает до 70-ти. Но законотворчество и здравый смысл- для наших думаков вещи несовместимые. Может, пора бы внести в Думу закон, предусматривающий ответственность за глупость? Хотя... Кто же тогда там останется?