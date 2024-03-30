По слухам, сертифицированные игры для PS5 Pro должны будут работать с разрешени...

По слухам, сертифицированные игры для PS5 Pro должны будут работать с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секундуИгры, сертифицированные для PS5 Pro, должны будут работать как минимум с повышением разрешения 4K и частотой 60 кадров в секунду, а также включать или улучшать поддержку трассировки лучей, согласно сообщению известного инсайдера Тома Хендерсона.