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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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По слухам, сертифицированные игры для PS5 Pro должны будут работать с разрешени...

По слухам, сертифицированные игры для PS5 Pro должны будут работать с разрешени...

По слухам, сертифицированные игры для PS5 Pro должны будут работать с разрешением 4K и частотой 60 кадров в секундуИгры, сертифицированные для PS5 Pro, должны будут работать как минимум с повышением разрешения 4K и частотой 60 кадров в секунду, а также включать или улучшать поддержку трассировки лучей, согласно сообщению известного инсайдера Тома Хендерсона.

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