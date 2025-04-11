В МИД РФ рассказали об итогах встречи с США

По итогам встречи в Стамбуле представители Москвы и Вашингтона обменялись нотами об обязательствах содействовать бесперебойному банковскому и финансовому обслуживанию диппредставительств, а еще осуществлению взносов РФ в бюджеты ООН и иных организаций.
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