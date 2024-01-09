Ханде Эрчел приступила к подготовке к свадьбе с бизнесменом Хаканом Сабанджи

Звезда «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел выходит замуж Звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел приняла предложение руки и сердца от своего возлюбленного, турецкого миллиардера Хакана Сабанджи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии