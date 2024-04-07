Исследователи определили, как еда влияет на ум и память Ирэн ОрлонскаяКаждый индивидуум уникален и обладает своим собственным вкусовым предпочтением в питании: кто-то предпочитает более сытную и жирную пищу, тогда как другие отдают предпочтение вегетарианскому рациону.