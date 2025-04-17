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Мощная магнитная буря уровня G4 завершилась: чего ожидать дальше?

Мощная магнитная буря уровня G4 завершилась: чего ожидать дальше?

На Земле завершилась мощная магнитная буря, достигшая уровня G4. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитосфера планеты остается возмущенной, и вероятность новой бури в четверг составляет 55%.

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