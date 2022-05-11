В Краснодарском крае местный житель предстанет перед судом за незаконную рубку леса

Следственным отделением ОМВД России по Отрадненскому району завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 45-летнего местного жителя по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений».
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