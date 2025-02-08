Минобороны России потребовало от подконтрольной структуры миллиард рублей

В Арбитражном суде Москвы зарегистрирован иск Министерства обороны России к ФГУП «Главное управление специального строительства» (ГУСС), которое занимается возведением специальных, стратегических и социальных объекты для Вооруженных сил.
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