Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 066 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр яросв
    А, разве не понятно кто крышует Эрнста, это Песков,он всю эту шушеру крышует.Первый канал дост...
  • Ивашков
    Всплывает в памяти мысль о том, что обещать жениться не значит...Сунак уехал – нач...
  • Юрий Золотарев
    "Умэр Максим - да и хер с ним!!"Стон пронесся по ...

Американская акула заглотила иранскую наживку. Россия и Китай потирают руки

Американская акула заглотила иранскую наживку. Россия и Китай потирают руки

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Итак, они начали. Вернее они из двух плохих вариантов выбрали самый плохой. Вариантов у США и коалиции было всего два.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
vitaly yanushkevich
Пиндосии, поздравляю от всей души! Вы опять вляпались в дерьмо, сейчас уже самостоятельно, без обезьян и каштанов.
Ответить
54 мин.
Александр Николаевич
Про &quot; описАлась&quot; - круто, с юморком...! Но еще вчера были правильные мысли-&quot;Кто владеет проливами-тот владеет миром&quot;! НО! На другом берегу &quot;горлышка&quot;  в Красное море уже стоит НАША ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА!!! А это не кот чихнул! Поэтому и &quot;барзеют ребята на другом берегу... Как будут выгребаться пиндоссы - вопросик!?
Ответить
44 мин.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Не только дустом!!! Мечом!!!
Ответить
38 мин.

Картина дня

наверх