Американская акула заглотила иранскую наживку. Россия и Китай потирают руки

Пиндосии, поздравляю от всей души! Вы опять вляпались в дерьмо, сейчас уже самостоятельно, без обезьян и каштанов.

Александр Николаевич

Про " описАлась" - круто, с юморком...! Но еще вчера были правильные мысли-"Кто владеет проливами-тот владеет миром"! НО! На другом берегу "горлышка" в Красное море уже стоит НАША ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА!!! А это не кот чихнул! Поэтому и "барзеют ребята на другом берегу... Как будут выгребаться пиндоссы - вопросик!?