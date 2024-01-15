ПРОСТО О СЛОЖНОМ Итак, они начали. Вернее они из двух плохих вариантов выбрали самый плохой. Вариантов у США и коалиции было всего два.
Американская акула заглотила иранскую наживку. Россия и Китай потирают руки
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vitaly yanushkevich
Пиндосии, поздравляю от всей души! Вы опять вляпались в дерьмо, сейчас уже самостоятельно, без обезьян и каштанов.
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54 мин.
Александр Николаевич
Про " описАлась" - круто, с юморком...! Но еще вчера были правильные мысли-"Кто владеет проливами-тот владеет миром"! НО! На другом берегу "горлышка" в Красное море уже стоит НАША ВОЕННО-МОРСКАЯ БАЗА!!! А это не кот чихнул! Поэтому и "барзеют ребята на другом берегу... Как будут выгребаться пиндоссы - вопросик!?
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44 мин.
ВЛАДИМИР ЯБРОВ
Не только дустом!!! Мечом!!!
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38 мин.
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