Главное за ночь на 29 ноября

ПВО за ночь уничтожила и перехватила 47 украинских БПЛА над российскими регионами: 29 уничтожено над Ростовской областью, восемь - над Краснодарским краем, по три – над Белгородской, Брянской и Воронежской областями и один – над Крымом, сообщили в Минобороны РФ.