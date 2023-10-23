Миграция – симптом, а болезнь – отсутствие своего проекта развития

Власть много говорила о наших традициях, о о нашей культуре. Однако на деле слепо тащит то, что культивирует Запад. Сегодня мы вползает в очередную проблему с мигрантами. Власть слепа, а проблема набирает обороты. Когда то народу это надоест и тогда им мало не покажется!

АНГЕЛ АНГЕЛ

В России есть одна политика обогащение политико чиновничье олигархических семейных мафиозных кланов. И они такие же в России пришельцы и рассматривают ее только как кормушку, а народ рабами. Сами давно уже свою жизнь связали там за кардоном где их семьи, недвижимость счета... Думать им нет необходимости, а только разворовывать то что принадлежит народу..