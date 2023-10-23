Дети мигрантов обматерили губернатора Азарова. Очевидно, что власть, продолжая миграционную политику замещения коренного населения инокультурными пришельцами, уже перешла критическую черту, за которой она теряет возможность контроля и управления в этой среде.
Миграция – симптом, а болезнь – отсутствие своего проекта развития
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Власть много говорила о наших традициях, о о нашей культуре. Однако на деле слепо тащит то, что культивирует Запад. Сегодня мы вползает в очередную проблему с мигрантами. Власть слепа, а проблема набирает обороты. Когда то народу это надоест и тогда им мало не покажется!
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4 д.
АНГЕЛ АНГЕЛ
В России есть одна политика обогащение политико чиновничье олигархических семейных мафиозных кланов. И они такие же в России пришельцы и рассматривают ее только как кормушку, а народ рабами. Сами давно уже свою жизнь связали там за кардоном где их семьи, недвижимость счета... Думать им нет необходимости, а только разворовывать то что принадлежит народу..
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4 д.
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