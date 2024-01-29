3200-летняя гробница царицы Нефертари

3200-летнюю гробницу царицы Нефертари также называют Сикстинской капеллой Древнего Египта.Картины, которые можно найти почти на каждой доступной поверхности в гробнице, считаются наиболее хорошо сохранившимися и наиболее красноречивыми украшениями любого египетского захоронения.
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