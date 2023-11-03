Более 50 человек приняли участие в форуме среднего медперсонала в Пушкино

Форум специалистов среднего медперсонала прошел в Пушкино. Участие в нем приняли свыше 50 человек: молодые специалисты Пушкинской больницы имени профессора Розанова и 25 студентов Московского областного медицинского колледжа.
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