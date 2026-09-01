Чем опасны дикие животные для водителя и что делать при ДТП с ними

Столкновение с животным на трассе может привести к серьезным последствиям Во время поездки за город водителям может грозить серьезная опасность — дикие животные, которые в любой момент могут появиться на дороге.
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