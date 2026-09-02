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Психолог Жолудева: нежелание выходить на работу может говорить о выгорании

Психолог Жолудева: нежелание выходить на работу может говорить о выгорании

Нежелание возвращаться на работу после отпуска может сигнализировать о выгорании. Об этом «Газете.Ru» рассказала клинический психолог, схемотерапевт, специалист клиники доказательной психиатрии, психотерапии и неврологии Benedict Наталья Жолудева.

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