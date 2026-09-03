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Бензовозы пришли: на «ЛУКОЙЛе» начали заправлять

Бензовозы пришли: на «ЛУКОЙЛе» начали заправлять

В Свердловской области на заправках сети «ЛУКОЙЛ» начал появляться бензин. Губернатор Денис Паслер на очередном заседании правительства Свердловской области заслушал доклад о ситуации с топливом.

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