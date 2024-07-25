В России разработали способ ускоренного производства авиадвигателей

Специалисты открыли новый способ обработки дисков и лопаток, отвечающих за вращение турбины Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) разработали новый метод обработки деталей газовых турбин, который позволит значительно ускорить производство авиадвигателей.
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