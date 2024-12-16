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Каллас: Евросоюз начинает дипломатические контакты с новыми властями Сирии

Каллас: Евросоюз начинает дипломатические контакты с новыми властями Сирии

Европейский союз начинает дипломатические контакты с новым сирийским руководством. С соответствующим заявлением выступила верховный представитель содружества по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует ТАСС.

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