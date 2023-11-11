В США падают ставки по ипотеке и причём существенно

Американская государственная ипотечная корпорация Freddie Mac сообщает, что средняя ставка по 30-летней ипотеке на этой неделе упала в США до 7,5% годовых по сравнению с 7,76% неделю назад и за последний год это самое сильное недельное падение.
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