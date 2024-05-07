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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Обновленные рейтинги UFC: Эрцег поднялся на одну позицию, Альдо – восьмой в легчайшем весе

Стив Эрцег, проигравший Алешандре Патноже в поединке за пояс в наилегчайшем весе, поднялся на одну строчку в рейтинге лучших бойцов дивизиона – теперь он занимает девятое место.

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