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Фракция КПРФ предложила дать работнику право кредитные каникулы при сокращении

Фракция КПРФ предложила дать работнику право кредитные каникулы при сокращении

Депутаты фракции КПРФ предлагают предоставлять кредитные каникулы работникам, которые потеряли работу из-за сокращения или ликвидации организации.

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