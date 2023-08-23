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Клаудиньо об уходе Малкома: «Он делал результат в «Зените», но сейчас мы должны играть без него. Делаем хорошую работу, как видите»

Клаудиньо об уходе Малкома: «Он делал результат в «Зените», но сейчас мы должны играть без него. Делаем хорошую работу, как видите»

«Малком – хороший игрок. Он делал результат в «Зените», но сейчас он ушел, и мы должны играть без него.

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