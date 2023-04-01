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Morning Consult: предъявление обвинений Трампу поддерживает 51% американцев

Morning Consult: предъявление обвинений Трампу поддерживает 51% американцев

Большая часть американцев поддерживает решение большого жюри присяжных предъявить уголовные обвинения экс-президенту США Дональду Трампу, следует из данных опроса, проведенного специализирующейся на бизнес-аналитике компанией Morning Consult.

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