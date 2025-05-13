Суд в России заочно приговорил экс-владельца МПБ Сергея Пугачева к 14 годам колонии

Суд в Москве приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего владельца Международного промышленного банка Сергея Пугачева по делу о растрате более 28 млрд рублей и злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия.
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