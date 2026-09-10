Ямпольская одобрила идею создания музея на базе подлодки «Дмитрий Донской»

Советник президента РФ Елена Ямпольская поддержала идею создания музейного комплекса на базе атомного подводного крейсера (АПЛ) «Дмитрий Донской».
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