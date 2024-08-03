Продажи пива в России за полгода выросли почти на 13%

Спрос на пиво в России в первом полугодии 2024 года увеличился на 13%. Об этом стало известно из исследования издания «РБК Вино», проведенного в честь Международного дня пива, который отмечается каждую первую пятницу августа.
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