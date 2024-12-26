Массовое бегство от мобилизации на Украине набирает обороты

Украинцы начали все чаще идти на необдуманные поступки, чтобы избежать мобилизации. Так, при виде сотрудников ТЦК один из призывников выпрыгнул из окна микроавтобуса прямо на ходу и скрылся, убегая по оживленной дороге.
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