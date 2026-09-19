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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» сыграет с «Брайтоном» в гостях в 5-м туре АПЛ. Эдегор и Цолис в старте. Начало матча – в 17:00

« Арсенал » проведет гостевой матч с « Брайтоном » в 5-м туре АПЛ.  Игра пройдет на стадионе «Фалмер» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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