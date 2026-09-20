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Царьград

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Беженку из Украины отравили букетом с 101 розой и ртутью

Беженку из Украины отравили букетом с 101 розой и ртутью

Загадочное происшествие расследует немецкая полиция. В немецком городе Нойштадт-Глеве 28-летняя украинка, работающая мастером маникюра, получила отравленный букет из 101 розы.

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