Shot: «Мисс Москву-2018» Семеренко обманули на 5,3 миллиона рублей

Бывшая «Мисс Москва» Алеся Семеренко стала жертвой мошенников. Около года она пытается вернуть 5,3 миллиона рублей за обещанное ей призовое место на конкурсе Miss Earth во Вьетнаме, стало известно Telegram-каналу Shot.
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