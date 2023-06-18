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Какая пенсия будет в 2023 году: размер и основания

Суть пенсии заключается в том, что она является ежемесячным денежным обеспечением, которое выплачивается гражданину, достигшему пенсионного возраста, или в случае утраты трудоспособности, или по другим основаниям, установленным законодательством.

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