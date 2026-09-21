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В Москве 266 детей стали первыми выпускниками проекта «Ранняя помощь»

В Москве 266 детей стали первыми выпускниками проекта «Ранняя помощь»

Почти 100% первых выпускников московского проекта «Ранняя помощь» к трём годам достигли возрастной нормы и готовы посещать обычные детские сады.

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