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Расчеты гаубиц «Мста-С» поразили пункт управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ

Расчеты гаубиц «Мста-С» поразили пункт управления БПЛА и пулеметные точки ВСУ

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» при выполнении огневых задач поразили пункт управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), замаскированные пулеметные точки и живую силу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции.

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