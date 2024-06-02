The Economist: после повышения ключевой ставки охрану Набиуллиной усилили

МОСКВА, 2 июня, ФедералПресс. После повышения Центробанком ключевой ставки до рекордных 20 % в конце февраля 2022 года личную охрану главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной пришлось усилить в целях безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии