Самосбывающееся пророчество: Европа несется к смертельной войне с Россией

Европа столкнулась с серьёзным оборонным вызовом: между стратегическими целями США и их европейских союзников образовалась глубокая пропасть из-за явного стремления администрации Трампа выйти из украинского конфликта и прекратить опосредованное противостояние НАТО с Россией.
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