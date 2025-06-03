Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 041 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Одни бла-бла, и ни каких последствий, как обычно. Ни один стратегический обьект на Украине так и не уничтожен. Энерго..."Ну, держитесь!" ...
  • Амара Карпова
    Депортировать уборщицу вместе с кишлачной купецкой!!!СК завел на мигра...
  • Амара Карпова
    90-е давно уже вернулись😭😭😭"У нас теперь все...

Самые детализированные изображения Солнца и "солнечного дождя": астрономы впервые получили точные данные с Земли

Самые детализированные изображения Солнца и "солнечного дождя": астрономы впервые получили точные данные с Земли

Получить детализированные изображения астрономам впервые удалось, не покидая пределов Земли. Учёные в своей работе использовали модернизированную систему адаптивной оптики телескопа Goode Solar Telescope.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх