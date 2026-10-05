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«Я тебя сейчас поцелую»: мужчина пришёл в ПВЗ и начал приставать к сотруднице

«Я тебя сейчас поцелую»: мужчина пришёл в ПВЗ и начал приставать к сотруднице

Мужчина пришёл в пункт выдачи и начал говорить сотруднице, что сейчас её поцелует. Девушка отказалась, но посетителя это не остановило: он заявил, что все сначала так говорят, а потом их якобы не оторвать.

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